شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لا يوجد مفاوضات مع "كهربا" وتكلفة صفقة حسين الشحات 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي التفاوض مع اللاعب محمود كهربا خلال للانتقال الى القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة قادما من فريق أفيس البرتغالى.

وأوضح أمير توفيق خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن تكلفة صفقة أنتقال حسين الشحات من العين الاماراتى الى الاهلى تقدر بـ5 ملاين دولار فقط بعد تنازل اللاعب عن بعض الامور المادية لديه بالفريق الاماراتى والرغبة للانتقال للقلعة الحمراء .

وأشار أمير توفيق أنه لا يوجد عروض لرحيل المهاجم المغربى وليد أزارو حتى الان للرحيل عن القلعة الحمراء ولابد من الانتظار إلى الانتقالات الشتوية القادمة.