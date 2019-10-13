شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: فايلر لم يطلب ضم أى لاعب حتى الآن خلال الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي أن محمد فضل وحسام غالي كانا لهما دور كبير في الصفقات التي أبرمها الفريق الاحمر خلال الميركاتو الشتوي الماضي. وأضاف أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية "on sport": "محمد فضل وحسام غالي كانا لهما دورا كبيرا في الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي واشتغلت فقط على صفقات حمدي فتحي ورمضان صبحي وياسر ابراهم وحسين الشحات ولكن كانا فضل وغالي لهما دورا في تلك الصفقات من خلال مفاوضاتهما مع اللاعبين قبل رحيلهما و فضل وغالي بعد رحيلهما كانا يتحدثان معي لمعرفة أخر تطورات باقي الصفقات واذا كنت احتاج مساعدة من عدمه"ّ . ونفى أمير توفيق طلب السويسرى رينيه فايلر بضم أى لاعب حتى الآن خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وجميع هذه الأخبارمجرد اجتهادات فقط.

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