تصريحات السبت|السولية جاهز للقمة.. وفايلر يطلب وضع برنامج استشفائي للدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 12 أكتوبر 2019.

الأهلي:لا نفكر في طارق حامد.. وصفقة الشحات كلفتنا 5 ملايين دولار

أكد أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أن الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، رفض عرضا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أمير توفيق يكشف أسباب تعاقد الأهلي مع فايلر

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي، أسباب تعاقد النادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدًا لم يعترض على تواجد سيد عبد الحفيظ لتولي منصب مدير الكرة بالفريق.

الأهلي: تواصلنا مع جوزيه وسباليتي لخلافة لاسارتي

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أن إدارة ناديه تواصلت بصورة رسمية مع البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق الأحمر بدلاً من الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكيل طارق حامد يوضح حقيقة هجومه على الزمالك

أكد أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب الزمالك، أن ما كتبه ليس له علاقة بالنادي، مؤكدا على قوة العلاقة التي تربطه بمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

"لا مشكلة".. كيف علّق أحمد فتحي على موقفه من شارة قيادة المنتخب؟

رد أحمد فتحي لاعب المنتخب المصري وفريق الأهلي، على موقفه من شارة قيادة المنتخب في ظل الأنباء التي ترددت عن حصول محمد صلاح نجم ليفربول على شارة القيادة.

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الأهلي يكشف حقيقة خوض القمة علي ملعب برج العرب

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة ناديه لم تُخطر بأي شيء رسمي لنقل مباراة القمة المقبلة لاستاد برج العرب.

أمبرو لمصراوي: تصميم 2000 قميص لدعم مؤمن زكريا

كشف وليد حسن، نائب رئيس شركة "أمبرو" التي ترعى ملابس النادي الأهلي، عن تصميمهم حوالي 2000 قميص لدعم مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة الأول بعدما أعلن عن أزمته الصحية.

فايلر يطلب وضع برنامج استشفائي للدوليين.. والأهلي يستأنف تدريباته الأحد

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

ليفربول: صلاح لن يتم استخدامه لأغراض دعائية في قطر

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي تأكيدات بأنه لن يتم استخدام وجود محمد صلاح، لاعب ليفربول، في قطر لأغراض دعائية تخص أي أحداث في الفترة المقبلة.

عبد الحفيظ: السولية جاهز للقمة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام.

إكرامي: تصريحات "بعض" المسئولين زادت الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أن تصريحات "بعض" المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك.