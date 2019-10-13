النشرة الرياضية..الزمالك يبلغ نهائي أفريقيا لكرة اليد..و10 آلاف مشجع لودية مصر وبوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 12 أكتوبر.

ساسي ومعلول يشاركان في تعادل تونس وديًا أمام الكاميرون

شارك علي معلول، الظهير الأيمن للأهلي وفرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، في تعادل منتخب بلادهما وديًا أمام الكاميرون، بدون أهداف.

صدام مصري.. الزمالك يبلغ نهائي أفريقيا لكرة اليد

تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا بالرأس الأخضر بعد فوزه على إنتر كلوب الأنجولي (30-18) اليوم السبت.

عكس رغبة مرتضى.. تحديد ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون

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كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيواجه فريق جينيراسيون فوت السنغالي على ملعب "السلام" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

10 آلاف مشجع لودية مصر وبوتسوانا

أعلن اتحاد الكرة المصري، حضور 10 ألاف مشجع في استاد برج العرب بالأسكندرية، والذي تقام عليه مباراة منتخب مصر الودية أمام بوتسوانا.

ماركا: صلاة المسلمين تخطف الأنظار في كأس دولية للناشئين

سلطت صحيفة ماركا الضوء على الطريقة الملفتة لصلاة المنتخبات الإسلامية في "كأس دانون" للأمم، والتي تُنظم سنويًا للبراعم بين 10 و12 عامًا، وتستضيف مدينة برشلونة الإسبانية نسختها الحالية.

رقم تاريخي.. كيبتشوج أول عداء ينهي الماراثون في أقل من ساعتين

صنع الكيني إليود كيبتشوج التاريخ في العاضمة النمساوية فيينا، وأصبح أول عداء في التاريخ يكسر حاجز الساعتين في سباق الماراثون.