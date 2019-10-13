الأهلي:لا نفكر في طارق حامد.. وصفقة الشحات كلفتنا 5 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أن الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، رفض عرضا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت، إن أزارو مستمر مع الأهلي خلال الفترة المقبلة ولا توجد نية لرحيله.

وأضاف، أن الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتطرق لفكرة رحيل المهاجم المغربي أزارو عن صفوف الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة.

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وأوضح، أن أزارو كان قد تلقى عرضا في وقت سابق ورفضه، لأنه لم يكن يليق باسم اللاعب أو ناديه، لذلك فهو مستمر مع الأهلي، لافتا أن كل ما يتداول عن وجود عرض خليجي لا مجرد كلام ولا يعلم مصدره.

وانتقل للحديث عن احتمالية تعاقد الأهلي مع طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر في هذا الأمر في الوقت الراهن.

وأكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن اسم طارق حامد غير مطروح للتعاقد معه، مشيرا إلى أن هذا المركز به العديد من اللاعبين الجيدين.

وأشار إلى أن صفقة تعاقد الأهلي مع حسين الشحات كلفت خزينة النادي 5 ملايين دولار، واللاعب فضل الأهلي على العديد من العروض الأكبر من أجل ارتداء قميص الأهلي.