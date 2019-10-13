أمير توفيق يكشف أسباب تعاقد الأهلي مع فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي، أسباب تعاقد النادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدًا لم يعترض على تواجد سيد عبد الحفيظ لتولي منصب مدير الكرة بالفريق.

وأضاف توفيق في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"فايلر لم يختلف على الجهاز المعاون خاصة عندما طرحنا عليه اسم سيد عبد الحفيظ".

وعن أسباب التعاقد مع فايلر، فسّر: "قبل الجلوس مع فايلر في موناكو فوجئت بأنه يعرف الفريق واللاعبين، كما شهدت الجلسة استفساره عن الفريق بشكل أكبر وقطاع الناشئين".

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وأكمل :"فايلر يعرف الأهلي وهو أعلن في وقت سابق خلال أحد المؤتمرات الصحفية بأنه يعرف أن النادي ينافس على البطولات".

وواصل :"ما يميز فايلر أنه عمل مع بعض الفرق الصغيرة في ألمانيا وسويسرا إلا أنه ينافس في حدود المتاح أمامه وهذا ما سيجعله ينافس على البطولات في مهمته الحالية".

وأنهى :"فايلر أعلن لنا خلال اجتماعنا به بأن أسلوبه هجومي، وحدد لنا بعض الطلبات من أجل المنافسة".

جدير بالذكر أن فايلر قاد مهمة الأهلي بدلاً من الأوروجوياني مارتن لاسارتي لينجح مع المارد الأحمر بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بالفوز (3-2).