الأهلي: تواصلنا مع جوزيه وسباليتي لخلافة لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أن إدارة ناديه تواصلت بصورة رسمية مع البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق الأحمر بدلاً من الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكان لاسارتي رحل عن الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وأضاف مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" في الساعات الأولى من اليوم الأحد:"بالفعل تواصل أحد الأعضاء مع مانويل جوزيه إلا أن المفاوضات لم تتم".

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وأوضح :"لوتشانو سباليتي مدرب إنتر ميلان تم التواصل معه بصورة رسمية إلا أن المفاوضات لم تتم أيضًا".

جوزيه كان قد الأهلي في وقت سابق ثلاث مرات حيث كانت المهمة الأخيرة عندما قاد الأحمر في موسم (2011 - 2012) ليحقق بطولة الدوري.

وكانت إدارة الأهلي استقرت على تعيين السويسري رينيه فايلر ليقود الفريق بدلاً من لاسارتي حيث حقق السويسري لقب السوبر المصري على حساب الغريم الزمالك بالفوز (3-2).