وكيل طارق حامد يوضح حقيقة هجومه على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب الزمالك، أن ما كتبه ليس له علاقة بالنادي، مؤكدا على قوة العلاقة التي تربطه بمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان طارق حامد وجه عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" رسالة أثارت جدلا كبيرا بشأن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وقال يحيى، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" مساء السبت: "ما كتبه ليس لها علاقة بنادي الزمالك، ولا أعرف لماذا تم تفسير الأمر بمهاجمته للزمالك".

وأضاف: "طارق حامد من قائدي الزمالك، ولو هناك مشكلة لن يمنعه شيء من التواصل مع مسؤولي النادي، في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين الطرفين".

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وأوضح: "علاقت طارق حامد مع النادي جيدة، سواء مرتضى منصور رئيس النادي أو أمير مرتضى المشرف على الكرة، ولا يوجد ما يستدعي أن يصل الأمر لهذا الشكل".

وأتم وكيل اللاعب قائلا: "تواصلت مع طارق حامد وأكد لي عدم وجود أي مشكلة، لا يمكن أن يصدر مشاكل للزمالك، وإذا كان هناك مشكلة سيتواصل مع النادي مباشرةً".

ويتواجد صاحب الـ30 عاما حاليا مع منتخب مصر في المعسكر الجاري استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديا يوم الإثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020).