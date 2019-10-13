شاهد.. علي جبر يعود من الإمارات ويواصل التأهيل

عاد المدافع الدولي علي جبر لاعب نادي بيراميدز من الإمارات لمواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي مع الجهاز الطبي للفريق للشفاء من الإصابة التي تعرض لها. الإصابة التي تعرض لها. وتواجد علي جبر مؤخرا في الإمارات وخصع لبرنامج علاجي بأحدث Advertisements الأجهزة في نادي العين الإماراتي قبل أن يعود ليكمل البرنامج في القاهرة. الأجهزة في نادي العين الإماراتي قبل أن يعود ليكمل البرنامج في القاهرة. ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.



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