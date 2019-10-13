وكيل طارق حامد يكشف حقيقة اللاعب في تعديل عقده مع الزمالك

نفى أحمد يحيى وكيل طارق حامد لاعب الزمالك كل ما تردد حول غضب

اللاعب ورغبته في تعديل عقده بعد الرسالة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

كان طارق كتب إن الكيل طفح ولن يصمت مرة أخرى، الأمر الذي جعل البعض يؤكد غضب اللاعب ورغبته في تعديل عقده مع الزمالك.

أوضح يحيى أن كل ما تردد حول غضب

طارق حامد غير صحيح، مشددا على أن اللاعب في معسكر المنتخب وتركيزه بالكامل مع منتخب مصر في هذه الفترة.

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أضاف: "طارق قائد في الزمالك، ودائما ما يريد حل أزمات ومشاكل اللاعبين، فكيف يتحدث عن أزمة في الزمالك عبر السوشيال ميديا".

تابع: "طارق في منتخب مصر وتركيزه في معسكر المنتخب المقام حاليا استعدادا لمواجهة بتسوانا، والبعض يريد تصيد الأخطاء للاعبي الزمالك وفسر الأمر على أساس وجود أزمة بين طارق والزمالك وهذا غير صحيح العلاقة بين اللاعب والادارة جيدة للغاية، ولا يوجد أي مشاكل"

اختتم: "في حالة وجود أزمة طارق سيقوم بحلها في الغرف المغلقة شخصيته ليست تابعة للسوشيال ميديا، والمقربين منه يعلمون ذلك جيدا، تحدثت مع طارق بنفسي وأكد لي أن ما كتبه ليس له علاقة بأي أزمة تخص الزمالك".

