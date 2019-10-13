ختام ناجح لبطولة الغردقة القومية لصيد الأسماك

أقيم مساء اليوم بنادى الرياضات البحريه بالغردقه، حفل توزيع جوائز الفائزين فى بطولة الغردقه القوميه (جمال نظيم ) لصيد الأسماك، بحضور محمد قداح رئيس الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب و الرياضه بالبحر الأحمر، المحاسب علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحريه بالغردقه، اللواء بدر الشيشنى مدير عام نادى الرياضات البحريه، وأعضاء مجلس إدارة نادى الرياضات البحريه، والحكام والأنديه المشاركه فى المسابقه. بدأ الحفل بكلمه محمد قداح وعلاء التايه وفراج عبد المقصود، ثم قد م رئيس الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك درع الإتحاد لعلاء التايه المقصود، ثم قد م رئيس الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك درع الإتحاد لعلاء التايه تقديرا لجهوده فى إنجاح البطوله المقامه بنادى الرياضات البحريه، أعقب ذلك توزيع الجوائز و الميداليات على الفرق الفائزه. وأعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائيه للفرق كالتالى 1- الصيد بطريق الجر فاز بالمركز الأول - فريق نادى الصيد بالإسكندريه (ج) فاز بالمركز الثانى - فريق نادى المعادى و اليخت (ا) فاز بالمركز الثالث - فريق نادى الجزيره الرياضى (ا) الجزيره الرياضى (ا) 2 - الصيد بطريق التسقيط فاز بالمركز الأول - فريق نادى الزهور الرياضى (ب) فاز بالمركز الثانى - فريق نادى وادى دجله (ب) فاز بالمركز الثالث - فريق نادى شرم الشيخ الرياضى 3 - الصيد بطريقة الجيجنج Advertisements فاز بالمركز الأول - فريق نادى وادى دجله (ب) فاز بالمركز الثانى - فريق نادى الجزيره الرياضى (ب) 4 - الصيد بطريقة البوبنج فاز بالمركز الأول- فريق نادى الصيد بالدقى (ا) فاز بالمركز الثانى - فريق نادى الرياضات البحريه بالغردقه فاز بالمركز الثالث - فريق نادى الجزيره الرياضى (ب) هذا و قد بدأت المسابقه يوم 8 أكتوبر بمشاركة 19 فريق و كل فريق مكون من 4 - 6 لاعبين

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