المنتخب الأولمبي ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا

أدى المنتخب الأولمبى تدريبه الأخير تحت قيادة الكابتن شوقى غريب استعدادا للبروفة الثانية مع منتخب جنوب أفريقيا غدا فى تمام الساعة الثامنة باستاد القاهرة فى إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الامم الأفريقية تحت ٢٣ سنة والتى تقام في مصر خلال الشهر القادم.

شارك فى التدريب جميع اللاعبين وحاول غريب خلاله معالجة الأخطاء التى وقع فيها بعض اللاعبين فى اللقاء الاول حيث استغرق التدريب ساعتين واشتمل على تدريبات اللياقة البدنية تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز

خلالها غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى سيخوض بها المباراة بالإضافة لضرورة استغلال الكرات الثابتة امام مرمى الخصم وحذر غريب اللاعبين من ارتكاب الاخطاء داخل منطقة الجزاء التى تسببت فى احتساب ضربتى جزاء فى اللقاء الاول وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد وتنافس شريف بينهم من أجل الدخول فى القوام الاساسى للمنتخب قبل انطلاق البطولة.