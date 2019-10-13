إيطاليا تضرب اليونان بثنائية وتحافط على صدارة مجموعتها بتصفيات يورو 2020

تغلب منتخب إيطاليا على نظيره اليوناني بهدفين دون ردن وذلك في اللقاء الذي أقيم بنيهما اليوم السبت على ملعب الأوليمبيكو بروما، ضمن مواجهات الجولة السابعة من

تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل جورجينهو وبيرنارديسكي ثنائية الأوزوري في الدقيقتين 63، 78 بأحداث الشوط الثاني من المباراة.

بهذه النتيجة يواصل منتخب إيطاليا تصدره لترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا برصيد 21 نقطة حيث لم يتلق أي هزيمة ومحققًا الفوز في جميع لقاءاته، فيما يتوقف رصيد اليونان عند النقطة الخامسة محتلًا بها المركز الخامس.