طارق حامد يضرب الزمالك من جديد عبر انستاجرام

عاد نجم وسط ملعب الزمالك “طارق حامد” ليوجه ضربة جديدة إلى إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستاجرام للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بكلمات جديدة أكثر وضوحًا من الكلمات السابقة التي كتبها في رسالة “Story”.

وكتب طارق حامد على إنستاجرام في رسالته الجديدة “بأنه تحمل الكثير في الفترة الماضية، وجاء على نفسه ومستقبله، وأعطى نادي الزمالك وجمهوره بما فيه الكفاية”.

وأضاف “حصلت على وهود ولم تُنفذ لكن صبري نفذ، وأعتقد أن مستقبلي ومستقبل أولادي أهم حاليًا”.

وكان طارق حامد قد كتب في وقت سابق اليوم السبت على موقع إنستاجرام “انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل مَن أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى”.

وتأتي تلك الكلمات المثيرة للجدل خلال تواجد طارق حامد في معسكر منتخب مصر للاستعداد لملاقاة بتسوانا في مباراة ودية.

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ويرى طارق حامد أنه لا يحظى بتقدير أدبي ومادي مميز من قبل إدارة الزمالك، رغم مجهوده الوفير على مدار السنوات الماضية، وقيادة الفريق للتتويج بلقب الكونفدرالية وكأس مصر هذا العام.

ومن المعروف تلقي طارق حامد للعديد من العروض الجادة من أندية الدوري السعودي خلال العامين الماضيين، وأبرزهم عرض من نادي النصر السعودي.

تحديث: بعد دقائق قليلة من انتشار الصور الضوئية لحديث طارق حامد على إنستاجرام، قام بحذف الـ Story من حسابه.