أحمد فتحي يُرحب بقيادة محمد صلاح لمنتخب مصر

رحب قائد النادي الأهلي “أحمد فتحي” بقيادة نجم ليفربول “محمد صلاح” للمنتخب المصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال قطر 2022، قائلاً بأنه لا توجد مشكلة لديه بتسلم أي لاعب شارة القيادة، وذلك خلال حديث خص به قناة تايم سبورتس، اليوم السبت.

وجاء حديث فتحي مخالفًا لرأي القائد التاريخي لمنتخب مصر “أحمد حسن” الذي دعا حسام البدري للتراجع عن فكرة إرضاء محمد صلاح بشارة القيادة بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في حقه خلال التصويت على لقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا لعام 2019.

واجتمع المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” مع أعضاء الجهاز الفني لتغيير معايير اختيار قائد المنتخب من اللاعب الأقدم إلى اللاعب الأميز والأكثر تأثيرًا على مستوى الفريق (تفاصيل أكثر هنا).

وقال أحمد حسن “يجب أن يتذكر محمد صلاح الأصول التي تقول أن قائد المنتخب هو الأقدم، عليه احترام أقدمية زملائه، أمثال أحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمد النني”.

لكن أحمد فتحي أبدى استعداده للتعامل مع هذا الملف بروح رياضية دون التسبب في زوبعة جديدة تُفرق وحدة الصف في المنتخب المصري.

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وقال اللاعب الملقب بـ (الجوكر) في حديثه لقناة تايم سبورتس “أهم شيء هو الإلتزام كي نُحقق أهداف المنتخب، ولا توجد لديّ أي مشكلة في مَن سيقود المنتخب، الأهم هو أن يتعامل اللاعبون بشكل مناسب ولائق وتجنب المشاكل”.

وقصد أحمد فتحي من تحدثه عن المشاكل والإلتزام، تلك الفترة الصعبة التي عاشها المنتخب المصري في أعقاب التصرف المشين من القائد السابق “أحمد المحمدي” بمساندة عمرو وردة في قضية تحرش.

وأدت مساندة المحمدي لعمرو وردة – المحترف في اليونان – في توتر العلاقة بين لاعبي المنتخب المصري والجمهور، ما قلص من المساندة الجماهيرية والإعلامية للفريق خلال كأس أمم أفريقيا 2019، لدرجة احتفال شريحة كبيرة بتوديع البلاد للبطولة أمام جنوب أفريقيا في ربع النهائي.

وكان أحمد المحمدي أثار غضب الجمهور عند احتفاله بأحد الأهداف بالإشارة إلى رقم 22 الذي يرتديه عمرو وردة بعد إيقافه عن اللعب أمام الكونجو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات.