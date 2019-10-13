تصفيات يورو 2020 | إيطاليا تتجاوز جراح تصفيات المونديال وتتأهل مُبكرًا لليورو

بلغ المنتخب الإيطالي نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) تحت قيادة المدير الفني الوطني “روبرتو مانشيني”، في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، بفضل الفوز الذي حققه الفريق على اليونان في الجولة السابعة من التصفيات.

وتجاوزت إيطاليا بهذا التأهل المُبكر صدمة الغياب المفاجيء عن كأس العالم 2018 الذي استضافته روسيا وتُوجت به فرنسا.

وعملت إيطاليا على تصدر المجموعة العاشرة بتصفيات يورو 2020 منذ البداية، ونجحت في الوصول إلى 21 نقطة من سبع انتصارات متتالية كان آخرهم أمام اليونان، لتترشح بفارق كاسح من النقاط عن المنتخب الفنلندي صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

واستضاف الملعب الأولمبي في العاصمة روما المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وانتظرت إيطاليا حتى الدقيقة 63 لتحتفل بالهدف الأول من ركلة جزاء سددها نجم وسط تشيلسي “جورجينيو”.

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وأحتسبت ركلة الجزاء ضد مدافع نادي أولمبياكوس اليوناني “آندرياس بوشالاكيس” بعد تعمده للتصدي لتسديدة داخل منطقة الجزاء بيده اليسرى.

وأضاف جناح نادي يوفنتوس “بيرنارديسكي” الهدف الثاني بتصويبة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة 78.

وتلقى بيرنارديسكي تمريرة من زميله في السيدة العجوز “ليوناردو بونوتشي” على حافة منطقة الجزاء، مهدها لنفسه ثم صوبها على أقصى يمين حارس باوك أليسكندروس باشالاكيس.

وستشتعل المنافسة بين فنلندا وآرمينيا والبوسنة والهيرسك على المركز الثاني خلال الجولة الثامنة، خاصةً عندما تستضيف آرمينيا المنتخب الفنلندي.