راموس يتخطى كاسياس بعدد المباريات الدولية مع إسبانيا



المدافع الدولي الإسباني يدخل التاريخ بخوضه المباراة الدولية رقم 168 مع منتخب بلاده متخطياً الحارس إيكر كاسياس.



خاض سيرخيو راموس اليوم السبت مباراته الرقم 168 مع إسبانيا لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس، بمشاركته أساسياً ضد النروج في تصفيات يورو 2020.



وخاض ابن الثالثة والثلاثين حاليا، باكورة مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين.



وكان مدافع ريال مدريد ضمن منتخب لا روخا الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل أن يصبح قائدا لمنتخب إسبانيا عام 2016 بعد اعتزال زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.



وكان راموس مدافع إشبيلية السابق عادل رقم كاسياس خلال المباراة الأخيرة لبلاده ضد جزر فارو الشهر الماضي في تصفيات اوروبا ايضا.



وبات راموس على بعد 8 مباريات فقط من الرقم القياسي الأوروبي لأكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الايطالي الاسطورة جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري احمد حسن (184).

المصدر: فرانس برس

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