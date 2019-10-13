إيطاليا تطيح باليونان وتضمن مقعدها في يورو 2020

ضمنت إيطاليا تأهلها رسمياً إلى منافسات يورو 2020 عقب تغلبها على ضيفتها اليونان (2-0) السبت لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية.



على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة روما، عانى أبناء المدرب روبيرتو مانشيني كثيراً قبل أن ينجحوا في كسر تماسك الحائط الدفاعي اليوناني بهدفين، الأول من ركلة جزاء تحصل عليها إينسينيي ونفذها بنجاح محترف تشيلسي الإنكليزي جورجينيو (62) والثاني بتسديدة قوية من فيديريكو بيرناردسكي (78).



ورفعت ايطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 2018 والتي ستكون احدى الدول الـ12 المضيفة في كأس أوروبا، رصيدها الى 21 نقطة كاملة من سبعة انتصارات، بفارق 9 نقاط عن فنلندا و11 عن كل من ارمينيا والبوسنة والهرسك.



وهذه المرة الاولى تتأهل ايطاليا الى النهائيات قبل 3 جولات على انتهاء التصفيات، فانضمت الى بلجيكا التي اصبحت اول المتأهلين الخميس.



وتماشيا مع التجديد الحاصل في المنتخب، ارتدت ايطاليا قميصا اخضر اللون وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد الاولى عندما فازت على الأرجنتين 2-صفر في كانون الأول/ديسمبر 1954 على الملعب الأولمبي في روما".



ويشكل "قميص النهضة" تجسيدا لتشكيلة ايطالية شابة تضم 12 لاعبا دون الـ25 عاما.



ودفع المدرب روبرتو مانشيني، بالمدافعين ليوناردو سبيناتسولا وفرانشيسكو أتشيربي بتشكيلته الاساسية وفيديريكو كييزا هجوما، بالاضافة الى الشاب نيكولو باريلا لاعب انتر في خط الوسط.



وغاب عن تشكيلة بطل العالم اربع مرات مدافعه العملاق المصاب جورجيو كييليني بالاضافة الى اليساندرو فلورنتسي، ايمرسون بالمييري، ستيفانو سنسي ولورنتسو بيليغريني.



المصدر: بي إن سبورت