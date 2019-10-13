رياضة | "يد الداخلية" ينفرد بصدارة مجموعة القاهرة عقب فوزه على الشمس بالدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يد الداخلية" ينفرد بصدارة مجموعة القاهرة عقب فوزه على الشمس بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية الرياضة، الصدارة من فريق الشمس، بعد مباراة قوية وممتعة، استطاع أقيمت على ملعب الأول بصالة المؤسسة العمالية، وانتهت بنتيجة 33 - 31، في إطار بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد.

فوز اليوم هو الرابع على التوالي لفريق الداخلية، في انطلاقة متميزة وسط التدعيمات القوية التي شهدها الفريق الموسم الجاري، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24 - 20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28 - 20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30 - 24.

المباراة كانت قوية جدا خصوصًا أنها كانت على صدارة مجموعة القاهرة، وسبقها تحفيز كبير للاعبي الداخلية، نظرًا لامتلاك فريق الشمس عناصر قوية جدا وخبرات متكاملة، الأمر الذى زاد من تركيز لاعبي الفريق المضيف، وهو ما بدى عليهم منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، على المستويين الدفاعي والهجومي.

خبرات لاعبي فريق الشمس، ظهرت في الشوط الأول منذ بدايته وسط دفاع قوي من لاعبي الداخلية، ولكن سرعان ما تمكن لاعبو الداخلية، من السيطرة على مجريات اللقاء وإفساد هجمات المنافس المنظمة.

اللقاء شهد تألق حارس مرمى فريق الداخلية محمد ثروت، الذي أنقذ مرمى الفريق من أهداف محققة، تلك التصديات التي حافظت على فارق الأهداف بين الداخلية والشمس والذي استمر طوال اللقاء ووصل في بعض فتراته إلى 7 أهداف.

كما شهد اللقاء تألق الجناح الأيمن محمود رأفت "أزة"، الذي تمكن من إحراز عدة أهداف في أوقات حرجة من عمر اللقاء رجحت كفة فريق الداخلية.

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أيضًا شهد اللقاء استمرار تألق مدافع الفريق عمر طارق "بأظي" الذي أفسد عدة هجمات للفريق المنافس، فضلًا عن مساهمته في إحراز أهدف مؤثرة لفريقه.

اللاعب محمود صابر، أيضًا تألق في اللقاء وأحرز أهداف مؤثرة لفريقه في أوقات سعى فيها فريق الشمس إلى تقليل فارق الأهداف، واستعادة قوته الدفاعية.

كما استمر اللاعب أحمد مدحت صانع ألعاب فريق الداخلية، في تألقه، محرزا عدة أهداف أحبطت دفاعات فريق الشمس، وساهمت في خروج فريقه فائزًا في المباراة.

فرحة عارمة سيطرت على لاعبي فريق الداخلية، عقب إطلاق حكم المباراة صافرته، وحصدهم ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق نحو الصعود إلى دوري المحترفين، وضعتهم على صدارة مجموعة القاهرة، قبل اللقاء الذي سيجمعهم بفريق مصر للبترول الأسبوع المقبل.

مجموعة القاهرة، تضم أندية الداخلية والشمس واتحاد الشرطة ومدينة نصر والنصر القاهري ومصر للبترول وبنها والتصنيع.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.

الفريق يضم كل من: قائد الفريق محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.