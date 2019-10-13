رياضة | بالفيديو والصور.. نوران جوهر تتوج بلقب أميركا المفتوحة للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. نوران جوهر تتوج بلقب أميركا المفتوحة للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفازت جوهر علي حساب منافستها نور الطيب، بثلاثة أشواط مقابل شوطين .
وجائت نتيجة الاشواط كما يلي 3-11, 8-11, 14-12, 11-8, 11-7.
وتعد البطولة واحدة من أكبر ثمان بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وتصنف بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كواحدة من أكبر ثماني بطولات عالمية في اللعبة، بينما تعد بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.
ويلاقي محمد الشوربجي بعد قليل مواطنه المصري علي فرج نجم وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في المباراة النهائية، في سيناريو مكرر لنهائي عام 2017.
From 2-0 down & championship ball down... 😬— PSA World Tour (@PSAWorldTour) October 12, 2019
To @USOpenSquash champion! 🏆
Stunning comeback from @NouranGohar, who beats @NourElTayeb to win her third major PSA title 👏 pic.twitter.com/k5JVavUOK9