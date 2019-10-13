رياضة | بالفيديو والصور.. نوران جوهر تتوج بلقب أميركا المفتوحة للإسكواش

توجت لاعبة ودادي دجلة والمنتخب الوطني للإسكواش، نوران جوهر، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.

وفازت جوهر علي حساب منافستها نور الطيب، بثلاثة أشواط مقابل شوطين .

وجائت نتيجة الاشواط كما يلي 3-11, 8-11, 14-12, 11-8, 11-7.

وتعد البطولة واحدة من أكبر ثمان بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتصنف بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كواحدة من أكبر ثماني بطولات عالمية في اللعبة، بينما تعد بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.