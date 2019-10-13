رياضة | خاص - رئيس انبي يظهر في مران الفريق ويجدد الثقة في الجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - رئيس انبي يظهر في مران الفريق ويجدد الثقة في الجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد اليوم زكريا السيد رئيس نادي انبي، في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي بالدوري 17 اكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة ال 4.



واكد السيد لمراسل الخليج 365 الرياضي انه تواجد في المران من أجل دعم اللاعبين وتجديد الثقة في الجهاز الفني وتحفيزهم قبل مواجهة الانتاج، مطالبهم بالتحلي بالروح العالية والرغبة في تحقيق الفوز.



كان الجهاز الفني بقيادة علي ماهر قد فرض عقوبة على اللاعبين عقب الخسارة الاخيرة امام سموحة بالدوري.

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