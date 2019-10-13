رياضة | الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية:""أزارو لم يصل له أي عرض خليجي أو من أي ناد أخر، وفكرة رحيله لم تطرح".

وزاد :"ما يقال في الإعلام أمور غير رسمية، حتى الآن اللاعب في النادي الأهلي".

ووصل :"جاء عرض رسمي لاستعارة اللاعب في الميركاتو الصيفي لكنه رفض لأنه لا يليق بالنادي واللاعب ورفضنا".

وأتم :"اللاعب حتى الآن باقٍ في النادي الأهلي، أما الحديث عن أي عروض أخرى غير صحيحة".

