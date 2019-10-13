رياضة | أمير توفيق: رغبة قفشة كانت حاسمة في انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير توفيق: رغبة قفشة كانت حاسمة في انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل انتقال محمد مجدي قفشة، من نادي بيراميدز إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية :"حدث تواصل مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي وفي النهاية حسمنا الصفقة التي كنا بحاجة فنيا لها".

وواصل :"رغبة قفشة كانت واضحة في الانتقال للنادي الأهلي، وأبدى رغبته في الانضمام لنا ونجحنا في ضمه".

وزاد :"لم يحدث معوقات في انتقال قفشة للأهلي والأمور سارت بشكل جيد".

وأتم حديثه :"لم نتحدث نهائيا عن إسلام عيسى، ولم نتقدم بعرض رسمي لضمه".

