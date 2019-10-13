رياضة | بالفيديو.. كاسياس يهنئ راموس عقب تجاوز رقمه مع إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. كاسياس يهنئ راموس عقب تجاوز رقمه مع إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيرجيو راموس علي تجاوز رقم إيكر كاسياس ووصوله لـ 168 مباراة مع منتخب إسبانيا، بعد مشاركته في مباراة اللاروخا أمام النرويج، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، التي انتهت بالتعادل (1-1).

وأوضح راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأرقام الشخصية دومًا شيئًا ثانويًا، وبالنسبة لي أود استبدال هذا الرقم مقابل أن نحقق الفوز والتأهل".

Advertisements

وتابع قائد إسبانيا وريال مدريد : "الوصول للمباراة 168 فخر، أشعر بالحماس في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، هذا لا يتغير وآمل أن أفعل ذلك لسنوات عديدة".

وأرسل كاسياس تهنئة لراموس قائلاً: "أهنئك راموس على وصولك إلى هذا العدد من المباريات، أنت لاعب موهوب ومحترف جدًا وتستحق، سوف تلعب مباريات أخرى كثيرة وستفوز بألقاب أخرى، هذا ما يريده الجمهور الإسباني".