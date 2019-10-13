رياضة | عاجل- الأهلي يكشف حقيقة الحصول على توقيع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي يكشف حقيقة الحصول على توقيع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كهربا لاعب مميز للغاية ولكن حتى الآن لم نتحدث معه نهائيا أو نتواصل معه".
وتابع :"ما يتررد حاليًا ليس له أساس من الصحة، لا أحد لديه معلومة مؤكدة عن كهربا، النادي يسير بنظام معين هناك مدير فني ولجنة فنية ولجنة تعاقدات".
وواصل :"حتى اليوم لم يصلني أي شئ بخصوص التعاقد مع أي لاعب، وما حدث عن وجود حديث من جروس لفايلر عن كهربا كلام عار تمامًا من الصحة".
وزاد:"لو النادي الأهلي يرغب في ضم كهربا سنتحدث مع النادي البرتغالي، وسنقيم الموقف القانوني".
وأضاف :"لم نتحدث مع كهربا في الوقت الحالي نهائيا، أعلم جيدً أن الجمهور لن يصدقني ولكني أتكلم في واقع".
وأشار :"لا أبدي رأيي في أي صفقة يرغب الأهلي في التعاقد معها".
وأتم :"لم نقم بالاتصال بناديه البرتغالي، ومن الطبيعي أنه في حالة طلب مني ضم اللاعب سأبدأ في التفاوض".