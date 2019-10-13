رياضة | عاجل- الأهلي يكشف حقيقة الحصول على توقيع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي يكشف حقيقة الحصول على توقيع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الحصول على توقيع محمود كهربا لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، تمهيدًا للانضمام لصفوف النادي الأحمر في يناير المقبل.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كهربا لاعب مميز للغاية ولكن حتى الآن لم نتحدث معه نهائيا أو نتواصل معه".



وتابع :"ما يتررد حاليًا ليس له أساس من الصحة، لا أحد لديه معلومة مؤكدة عن كهربا، النادي يسير بنظام معين هناك مدير فني ولجنة فنية ولجنة تعاقدات".



وواصل :"حتى اليوم لم يصلني أي شئ بخصوص التعاقد مع أي لاعب، وما حدث عن وجود حديث من جروس لفايلر عن كهربا كلام عار تمامًا من الصحة".

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وزاد:"لو النادي الأهلي يرغب في ضم كهربا سنتحدث مع النادي البرتغالي، وسنقيم الموقف القانوني".



وأضاف :"لم نتحدث مع كهربا في الوقت الحالي نهائيا، أعلم جيدً أن الجمهور لن يصدقني ولكني أتكلم في واقع".