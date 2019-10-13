رياضة | برشلونة يصارع غريمه مدريد للتعاقد مع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصارع غريمه مدريد للتعاقد مع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوسية بارتيمو، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأفادت تقارير صحفية اليوم، إلى دخول برشلونة في صراع مع ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن البلوجرانا يحلم بالتعاقد مع مبابي لتويعض الأوروجوياني لويس سواريز، والذي بات رحيله محتملا بالموسم المقبل. Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن مبابي ليس الوحيد على قائمة المطلوبين في الفريق الكتالوني، حيث تم ترشيح قائمة تضم كل من هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير وماركو راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، خاصة أن النادي الكتالوني يريد شراء مهاجم جديد في الصيف المقبل.

ونجح مارتينيز في إحراز ثلاثة أهداف مع انتر ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما أحرز راشفورد ثلاثة أهداف أخرى بصحبة مانشستر يونايتد هذا الموسم، من ناحيته قد يغادر كين صفوف توتنهام هوتسبير في الصيف المقبل وسط إحرازه 7 أهداف حتى الآن.

وكان مبابي قام بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وينتهي بنهاية عام 2022، وهو ما يصعب من أمر رحيله خاصة في ظل الخلافات بين الناديين منذ تعاقد الفريق الفرنسي مع نيمار دا سيلفا من برشلونة عن طريق الشرط الجزائي.