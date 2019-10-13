رياضة | أمير توفيق يحكي كواليس التعاقد مع فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير توفيق يحكي كواليس التعاقد مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كيفية تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي تولى المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية :"خضنا مفاوضات مع سباليتي، وتفاوضات معه عن طريق الفيديو كول لكن كان لديه ظروف منعته من تولي المهمة".

وتابع :"لجنة الكرة كانت لديها شروط معينة للمدير الفني، وهي أن تكون مدرب حافل بالسيرة الذاتية أو مدرب لديه طموح ويكون درب فرق تنافس على البطولات، وهو ما وجدناه في فايلر".

وواصل :"كان من السهل أن نتعاقد مع مدرب معروف لكن لو وجدناه على أرض الواقع لن يفيد الفريق".

وزاد :"عندما سافرنا كان هناك أكثر من إسم ومن ضمنهم فايلر".

وتابع :"إسم مانويل جوزيه كان مطروحًا للتعاقد معه، وجرت مفاوضات معه عن طريق أشخاص".

وأردف :"كان لدينا قائمة قصيرة وفي النهاية استقرينا على فايلر، وعندما سافرنا مع الكابتن خالد مرتجي

وأشار :"لجنة التخطيط هي من طرحت إسم رينيه فايلر، وجلسنا مع بعض ما يقرب من أسبوع عقب توجيه الشكر للاسارتي".

وزاد :"جلسنا مع فايلر بعد السفر بـ3 أيام، والميزة التي وجدناها فيه أنه قام بدراسة فريق الأهلي".

وواصل :"بعد أول جلسة معه وجدناه يطلب بعض المعلومات عن الفريق، وبدأ في تكوين فكر عن الفريق مثل معدل الأعمار".

Advertisements

وأشار :"كان هناك بعض المعوقات لكن في النهاية تم التوصل لاتفاق معه، ولم نسافر بلدان كثير كما تردد كنا في موناكو ومنها لزيوريخ لتوقيع العقد حيث تواجد محامي النادي الأهلي في هذا التوقيت هناك".

وأضاف :"فايلر مدرب فاهم ما معنى كلمة بطولة وضغط الجمهور، كما تفهم منا ما هو جمهور الأهلي".

وزاد :"كان مهتم جدًا باللعب الجمالي، وأعتقد بأن ذلك ظهر مع الفريق في الفترة الماضية".

وواصل :"قبل التعاقد رسميًا مع فايلر كنا تحدثنا مع لجنة التخطيط، والأمور كانت واضحة جدًا".

وأوضح :"عندما بدأ الهجوم على المدرب لم ننتبه لهجوم السوشيال ميديا، وأعلن خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بأن هذا الأمر لا يشغله أبدًأ".

وزاد :"عندما جلسنا مع المدرب أظهر لنا بأنه مختلف ولديه طموحات كبيرة، وكان واضحًا جدًا".

وأشار :"اختلفنا في المقابل المادي ولم يكن كبيرًا، وفي النهاية وصلنا لمقابل مادي يُرضي جميع الأطراف".

واستطرد :"فايلر تلقى عقدً من السعودية لكنه لم يوافق على تولي المهمة".