رياضة | وكيل طارق حامد يكشف لغز رسالة طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل طارق حامد يكشف لغز رسالة طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف احمد يحيي وكيل اللاعبين سر "الاستوري" الخاص باللاعب طارق حامد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال يحيي (وكيل طارق حامد) بأن اللاعب عندما نشر ايتوري الانستجرام لم بكن يقصد بالمرة اي شيء بخصوص نادي الزمالك، بل كانت لبعض الأمور الشخصية الخاصة به.

وأضاف : طارق حامد واحد من قادة فريق الزمالك، فكيف يصنع مشكلة أو ازمة في هذا التوقيت، فهو دائما يسعى لحل جميع مشاكل زملائه في الفريق فكيف يصنع هو الأزمة.

وتابع : طارق حامد يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة الجمهور باي شيء يريده، ولا بوجد اي أزمات بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاقته بالمستشار مرتضى منصور طيبة، وفي حالة وجود ازمة سيقوم بتباع الطرق الشرعية داخل النادي.

Advertisements

وواصل : لم أكن اريد ان اتحدث إلا بعد الحديث مع طارق، لذلك انتظرت انتهاء تدريب المنتخب الوطني وتحدثت معه في مكالمة هاتفية طويلة، وضح لي أن ما نشر ليس له علاقة مع نادي الزمالك، وأنه في معسكر المنتخب وكل تركيزه على مواجهة بوتسوانا.

وقد نشر طارق حامد لاعب فريق الزمالك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام "استوري" : انتظرت وصبرت كثيرا من اجل من احبهم وبحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن اصمت مرة اخرى".

وقد خرجت بعد الاقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بوجود مستحقات متأخرة للاعب او ازمة بشأن وعود تعديل عقده مع الفريق، وهذا ما نفاه احمد يحيل وكيل طارق حامد في تصريحاته الأخيرة.

في نفس السياق تواجد طارق حامد بمعسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمواجهة بوتسوانا الودية المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بحضور ١٠ آلاف مشجع.