رياضة | أمير توفيق: فضل وغالي لهما دور في التعاقدات الأخيرة وإسم الأهلي "مُربح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير توفيق: فضل وغالي لهما دور في التعاقدات الأخيرة وإسم الأهلي "مُربح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"حسام غالي ومحمد فضل ليهم الفضل في تعاقدات النادي الأهلي مع اللاعبين الجدد الذين انضموا في يناير الماضي".
وتابع :"كنت ألجأ إليهم لمعرفة أخر ما وصلت إليهم المفاوضات مع اللاعبين بعدما توليت المهمة".
وواصل :"لم أخشى بعد وقوع اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عليً، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية".
وزاد :"النادي الأهلي بدأ رعاية في السنوات الأخيرة من 175 مليون جنيه ليصل إلى 510 في أخر تعاقد مع شركة رعاية".
وأضاف :"النادي الأهلي "مُربح" فأي نادي جماهير يكون مربحًا".
وأشار :"تعلمت كثيرًا من شركة صلة، وخلال فترة تواجدها كراعيًا رسميًا للنادي كان هناك 8 رعاة على التي شيرت، أما الأمر تغير وللشركة الراعية الحق في أي شئ تفعله لأنها صاحبة الحق".
وزاد :"النادي الأهلي جماهيري وإسمه يكفي لتحقيق عوائد ضخمة".