رياضة | فتحي يفجر مفاجأة حول الخلاف على حمل شارة قيادة المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي يفجر مفاجأة حول الخلاف على حمل شارة قيادة المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لمواجهة بتسوانا وديا، استعدادا للتصفيات الإفريقية.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس: "الاستعدادات جيدة ونتمرن بقوة منذ بداية المعسكر وحتى الآن".

وتابع: "ان شاء الله تصبح بدايتنا موفقة لنا وللجهاز الفني، وتبقى فترة كويسة، عندنا تصفيات افريقيا وكأس عالم وان شاء الله نحقق المطلوب مننا ونصعد للبطولتين".

وعن شارة القيادة، أوضح: "كل اللاعبين بتحب بعض وكلنا اخوات، ومفيش حاجة اسمها كابتن فريق والفكرة دي مبحبهاش أصلا لكن كل الناس بتتعامل كويس وباحترام".

وأتم فتحي حديثه مؤكدًا أن المنتخب يركز على هدف واحد ليحققه وكل الفريق يركز في هدف محدد حتى يتمكن من حصده.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، مباراة مصر وبتسوانا، لطاقم تحكيم مصري وديا.

وأعلنت لجنة الحكام، عن تعيين الحكم الدولي إبراهيم نورالدين، للمواجهة الودية والمقرر لها مساء بعد غد الإثنين في إطار التحضير للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

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وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى موافقة من الجهات الأمنيه بحضور جماهيري لمباراة مصر وبتسوانا الودية والمقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وتعد هي المباراة الأولي تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب يفيد بالموافقة علي حضور 10 ألاف متفرج وسيتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة، بعد عقد اجتماع أمنى في الثالثة عصراً اليوم يحضره عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية للتنسيق للمباراة الودية لمصر.

وإختار حسام البدري قائمته الأولي كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا