رياضة | كشف غياب..قرار جديد من فايلر تجاه لاعبو الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غياب..قرار جديد من فايلر تجاه لاعبو الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا صادما تجاه لاعبو الفريق، قبل مواجهة الزمالك بالدوري العام.

وقرر فايلر، تعديل لائحة الفريق بشأن الغياب عن المران، حيث وضع بندا يتيح للجهاز الفني توقيع عقوبة على اللاعب الذي يتأخر عن حضور المران دون إذن مسبق.

واتفق فايلر مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على تعيين أحد الإداريين بغرف الملابس، وتسجيل أسماء اللاعبين المتأخرة عن حضور المران وإبلاغ الجهاز الفني.

وقرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، حضور مران الفريق يوم الأربعاء المقبل وعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة، للشد من أزرهم وحثهم على مواصلة النتائج المميزة.

ويحرص الخطيب، دائما على دعم اللاعبين قبل المواجهات المصيرية، حيث عقد العديد من الجلسات أبرزهم قبل مواجهة الزمالك، الماضية بالسوبر المصري والتي توج بها الفريق بنتيجة 3-2.

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ومن المنتظر أن يعود الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للتدريبات غدا الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية اليوم والتي حصل عليها الفريق.

ويعود اللاعبين الدوليين للمشاركة في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء مشاركتهم بمعسكرات منتخب بلادهم خلال أسبوع الفيفا.

ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية عصر بعد غد الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، للوقوف على مستوى اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.