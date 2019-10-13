شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مميزة لمانشيني مع المنتخب الإيطالي والان مع التفاصيل

حقق المنتخب الإيطالي فوزا هاما على أرضه ووسط جماهيره تحت قيادة المدير الفني مانشيني، أمام نظيره منتخب اليونان بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب الأولمبيكو الدولي، بالعاصمة روما، ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2020.

وبهذا الفوز استطاع المنتخب الإيطالي حجز تذكرة الصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالعلامة الكاملة دون أي هزيمة خلال التصفيات.

ولعب المنتخب الإيطالي في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 سبع مباريات تحت قيادة المدير الفني مانشيني، حقق الفوز في جميع لقاءاته، وأحرز 20 هدفا بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليصبح المنتخب الأقوى دفاعيا خلال التصفيات.

وبعد هذا الفوز الهام تأهل منتخب إيطاليا الي اليورو 2020، لأول مرة في تاريخه قبل ثلاثة جولات على نهاية التصفيات.