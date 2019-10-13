انت الان تتابع قبل رحلة صلاح إلى قطر.. ليفربول يحصل على "ضمانات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاح تعرض لانتقادات دولية بسبب لقائه قادروف العام الماضي

قبل أسابيع من رحلة ليفربول الإنجليزي إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بطل أوروبا حصل على ضمانات بعدم استغلال نجمه المصري محمد صلاح في أي أغراض دعائية.

ويشارك ليفربول ممثلا لقارة أوروبا في البطولة المقامة في الفترة ما بين 11 و21 ديسمبر المقبل، علما أنها نسخة المونديال الأولى التي تستضيفها قطر.

وقبل رحلة ليفربول المقررة إلى الدوحة، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن النادي تم إبلاغه بأن صلاح سيحظى بمعاملة مماثلة لزملائه في الفريق الإنجليزي، ولن يتم استغلاله لأي أغراض دعائية.

وقطعت مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر عام 2017، بعد تورط الأخيرة في دعم وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكان وجود صلاح ومشاركته في أحداث رياضية قد تم تسييسه في الماضي، فقد أثار جدلا عندما حضر مأدبة غداء مع الزعيم الشيشاني رمضان قادروف، حيث تم منحه شهادة مواطنة فخرية أثناء انعقاد معسكر تدريبي للمنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

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وتعرض صلاح لانتقادات دولية بعدها، نظرا للسجل السيئ لدى قادروف في ملف حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن السياسة وكرة القدم باتت قضية متنامية، بدءا من تعرض اللاعب الألماني ونجم أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل لانتقادات في ألمانيا بسبب صورة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2018.

كما تعرض أوزيل لانتقادات بعد قيامه لاحقا بدعوة أردوغان كشاهد في حفل زفافه.

وفي السياق ذاته، عانى النجم الأرمني ولاعب أرسنال هنريك مختاريان من تداعيات السياسة على الرياضة، حيث اضطر إلى التغيب عن نهائي الدوري الأوروبي أمام تشلسي بسبب التوتر بين الدولة المضيفة أذربيجان وموطنه أرمينيا.