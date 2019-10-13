انت الان تتابع بقوانين "مخترعة حديثا".. مصر تشهد "أغرب مباراة في التاريخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة ما قبل المباراة - من صفحة اتحاد الكرة المصري على فيسبوك

أثارت مباراة كرة القدم الودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي، موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن خالفت، باتفاق الطرفين، القوانين المتعارف عليها في عالم اللعبة.

وأقيمت المباراة الودية، الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، دون نقل تلفزيوني بناء على رغبة المدير الفني لمصر شوقي غريب الذي أراد فرض أجواء السرية على طريقة لعبه، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

لكن أحداث المباراة الغريبة لفتت أنظار الصحف المصرية، حيث أقيم اللقاء على 3 أشواط مدة كل واحد منه 30 دقيقة، حسبما أفاد موقع "بطولات".

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وأجرى المديران الفنيان للمنتخبين 10 تغييرات لكل فريق، في عادة متعارف عليها بالمباريات الودية.

لكن الغريب أن حكم اللقاء محمد معروف أشهر البطاقة الحمراء مرتين للاعبين مصري وجنوب أفريقي، إلا أن المديرين الفنيين أشركا لاعبا بديلا في كل حالة، حتى يقام اللقاء بالعدد الكامل، 22 لاعبا على أرضية الميدان.ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها الشهر المقبل في مصر بمشاركة 8 منتخبات.

وتحمل هذه البطولة أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة، إذ أن المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.