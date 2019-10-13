انت الان تتابع بقوانين "مخترعة حديثا".. مصر تشهد "أغرب مباراة في التاريخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أثارت مباراة كرة القدم الودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي، موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن خالفت، باتفاق الطرفين، القوانين المتعارف عليها في عالم اللعبة.
وأقيمت المباراة الودية، الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، دون نقل تلفزيوني بناء على رغبة المدير الفني لمصر شوقي غريب الذي أراد فرض أجواء السرية على طريقة لعبه، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
لكن أحداث المباراة الغريبة لفتت أنظار الصحف المصرية، حيث أقيم اللقاء على 3 أشواط مدة كل واحد منه 30 دقيقة، حسبما أفاد موقع "بطولات".
وأجرى المديران الفنيان للمنتخبين 10 تغييرات لكل فريق، في عادة متعارف عليها بالمباريات الودية.
لكن الغريب أن حكم اللقاء محمد معروف أشهر البطاقة الحمراء مرتين للاعبين مصري وجنوب أفريقي، إلا أن المديرين الفنيين أشركا لاعبا بديلا في كل حالة، حتى يقام اللقاء بالعدد الكامل، 22 لاعبا على أرضية الميدان.ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها الشهر المقبل في مصر بمشاركة 8 منتخبات.
وتحمل هذه البطولة أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة، إذ أن المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بقوانين "مخترعة حديثا".. مصر تشهد "أغرب مباراة في التاريخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.