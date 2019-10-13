الامارات | البطائح يتأهل إلى ثمن نهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يتأهل إلى ثمن نهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل نادي البطائح، الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى، إلى دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في إنجاز غير مسبوق للنادي، بعد أن فاز على مضيفه العربي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للبطولة، وهو الفوز الثالث للبطائح على التوالي، ولم يعد في حاجة إلى خوض مباراته الأخيرة أمام مسافي، بعد أن أصبح رصيده تسع نقاط، مستفيداً من فارق المواجهات المباشرة أمام الإمارات والحمرية.

وبعد المباراة عاش جمهور البطائح فرحة كبيرة بأول إنجاز يحققه الفريق في كأس رئيس الدولة والتأهل لمواجهة أحد فرق دوري المحترفين. من جانبه، قال مدرب الفريق، المصري طارق السيد، لـ«الإمارات اليوم»: «نحن سعداء للفوز الثالث والتأهل، لأن الجهود التي بذلها اللاعبون تستحق أن تتوج بإنجاز، والفضل يعود لدعم وعناية مجلس إدارة النادي، ونتطلع إلى المضي أبعد من ذلك، وأن نحافظ على مستوانا وتركيزنا في بطولة الدوري ايضاً». وسيلعب البطائح امام اتحاد كلباء في دور الـ16 للبطولة.

افتتح البطائح تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي ويمدرسون ميوراو في الدقيقة 12، وأضاف مواطنه اليكس ميدريوس الهدف الثاني في الدقيقة 28، بينما سجل العربي هدفه الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق البرازيلي بيرنارديس.

وفي مباراة أخرى، فاز الحمرية على الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة سجلها البرازيلي ليوان سانتوس في الدقيقة 41، والإيفواري بكاري كونيه في الدقيقة 60، وسعيد بن جمعة في الدقيقة 80.