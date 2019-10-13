الامارات | مارفيك يخشى السرعة التايلاندية ويخطط لفرض أسلوب الأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك يخشى السرعة التايلاندية ويخطط لفرض أسلوب الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد لمواجهته المرتقبة أمام تايلاند المقرر إقامتها بعد غدٍ باستاد تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك، في ثالثة مواجهات الأبيض بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا، خصوصاً أن اللقاء يحظى بأهمية كبيرة للفريقين، لتأكيد صدارة المجموعة التي يتربع عليها الأبيض برصيد ست نقاط بعد الفوز على ماليزيا وإندونيسيا، فيما يحتل المتخب التايلاندي المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

ويؤدي الأبيض مرانه الأساسي اليوم تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وجهازه المساعد، وظهر واضحاً من خلال التدريبات الأخيرة جاهزية اللاعبين البدنية والفنية للمباراة، متغلبين على حالة الإرهاق من اللعب أمام إندونيسيا ومن ثم السفر مباشرة إلى تايلاند في رحلة استمرت ست ساعات، إضافة للروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وعزيمتهم على تقديم أداء جيد يتوج بتحقيق الفوز، الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، خصوصاً الأبيض الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ثالثة محطات مشواره بالتصفيات، تعزز من تصدره للمجموعة السابعة.

ويركز الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك مع اللاعبين على التحضير المثالي للمباراة، وزيادة التركيز وحسن استغلال الفرص التي تسنح للاعبين خلال المباراة، مع التركيز على خطة اللعب التي تعتمد في المقام الأول على فرض أسلوب المنتخب على الفريق التايلاندي، تحسباً لمجاراته في السرعة التي لا تناسب الأبيض لعدم الجاهزية البدنية الكاملة لعدد من اللاعبين، كما يركز على تعزيز الأداء في خط الدفاع ووسط الملعب، ومن المحتمل أن تكون عناصر خط الدفاع ثابته، أما الوسط فسيتكون من علي سالمين وأحمد برمان وأمامهما الثنائي علي صالح وخليل إبراهيم والذين ظهروا بمستوى طيب خلال المباراتين الماضيتين، وستتحدد خلال تقسيمة اليوم ما إذا كان عموري سيبدأ المباراة من بدايتها أم سيكون احتياطياً يتم الدفع به خلال فترات المباراة وفق جاهزيته البدنية، وهناك احتمال أن يشارك عموري من بداية المباراة من أجل ضبط إيقاع الأبيض وتعزيز الشق الهجومي في المرتدات، خصوصاً بعد تألقه في الشوط الثاني من مباراة إندونيسيا، وتحويل دفه المباراة لصالح الأبيض لعباً ونتيجة، كما أن تواجده سيربك حسابات الفريق المنافس الذي يدرك جيداً القيمة الفنية لعموري.

ويقوم الجهاز الفني اليوم بعقد محاضرة فيديو للاعبين حول الجوانب الفنية للمنتخب التايلاندي وطريقة وأسلوب لعبه في المباراتين الماضيتين أمام إندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى عقد جلسات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب، لزيادة حماسهم ومطالبتهم بأداء أدوار تكتيكية خلال المباراة تعزز من الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

من جهة أخرى يُعقد صباح غداً الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومراقب المباراة وممثلي المنتخبين، حيث سيتم تسليم القائمة النهائية لكل منتخب والمكونة من 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات، إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبين، ومناقشة بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

ويعقب الاجتماع الفني إقامة المؤتمر الصحافي في قاعة المؤتمرات بالاستاد بحضور مدرب كل منتخب، بالإضافة إلى أحد اللاعبين، وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.

Advertisements

علي صالح: جيلي يتطلع إلى التأهل للمونديال

قال نجم المنتخب الوطني ونادي الوصل علي صالح الذي ظهر بمستوى طيب خلال لقاء إندونيسيا، إن «اللقاء المقبل أمام تايلاند الشهير بـ(أفيال الحرب) ليس سهلاً، لأن الفريق المنافس من المنتخبات الجديدة في التصفيات، وله رصيد أربع نقاط ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، لكن مثل تلك الأمور تحفز لاعبينا على تقديم أداء قوي يتوج بنتيجة إيجابية تعزز صدارتنا للمجموعة السابعة».

وأكد علي صالح أن «الفوز على ماليزيا وإندونيسيا منح لاعبي منتخبنا جرعة معنوية عالية، تحفزهم على أداء قوي خلال المباراة المقبلة أمام تايلاند، يتوج بنتيجة إيجابية، ولكن مثل تلك النتائج تحتاج إلى جهد أكبر وتركيز أعلى، لأن طموحات الفريق المنافس لاعتلاء الصدارة ليست قليلة، وهو من المنتخبات القوية والطموحة في تلك التصفيات، ما يدفعنا لزيادة التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة».

وتمنى علي صالح أن يحقق لاعبو المنتخب الحالي أمنيتهم بالتأهل إلى مونديال 2022، ليكون ثاني تأهل للأبيض في تاريخه، وقال: «تلك الأمنية تحفزنا كلاعبين على مواصلة تحقيق الفوز والتضحية من أجل المنتخب، لأن المشاركة في البطولات العالمية شرف وإنجاز لأي لاعب يمارس الرياضة».

وعبر علي صالح عن سعادته بالنتيجة الكبيرة التي حققها الأبيض خلال مباراته أمام إندونيسيا في الجولة الماضية، وقال: «نهدي الفوز إلى جماهيرنا الوفية التي لم تبخل بدعم وتشجيع اللاعبين خلال المباراة، ما كان له الأثر في رفع معنويات اللاعبين وتمسكهم بفرصة تحقيق الفوز الذي جعل الأبيض يعتلي الصدارة، ولن نتنازل عنها خلال الجولات المقبلة في ظل الدعم الكبير والتشجيع من الجميع، ومثل تلك الأجواء الإيجابية تعزز من مسيرة الفريق وتدفعه لتحقيق الفوز وتحدي كل الظروف التي تواجهه».