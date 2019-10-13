الامارات | محمد بن راشد يشهد إنجازات «غودولفين» في «سباق دبي لأبطال المستقبل»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنجازات خيول غودولفين في «سباق دبي لأبطال المستقبل»، الذي أقيم، أمس، على مضمار نيوماركت العريق في إنجلترا.

وخطفت خيول «غودولفين» الأنظار في اليوم الثاني والختامي من السباق، إذ انتزع المهر «بيناتوبو»، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب الشوط الرابع والرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس»، المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً، وامتد لمسافة 1700 متر، وجاء مكملاً لانتصار الجواد «ميلتري مارس»، بقيادة الفارس أوشين مورفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب الشوط الثالث «دبي أتومن ستيكس»، المخصص لخيول «جروب 3» من عمر السنتين لمسافة الميل.

وعرف الفارس المحنك، وليام بويك، كيفية قيادة المهر «بيناتوبو» لانتزاع لقب الشوط الرئيس في الأمتار الأخيرة، قاطعاً خط النهاية بفارق ثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافسيه، المهر «أريزونا»، المملوك لـ«جون ماغنور وميشيل تابور ودريك سيمث»، والذي تولى قيادته الفارس، سيامي هيفيرنان، للحلول بالمركز الثاني، فيما جاء ثالثاً «ويشيتال» المملوك ايضاً لـ«جون ماغنور وميشيل تابور ودريك سيمث»، وتولى قيادته الفارس ريان مور.

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وفي ثانية البطولات الرئيسة، نجحت خيول غودولفين في حصد ثنائية بلقب الشوط الثالث، بنجاح الفارس أوشين مورفي في قيادة المهر «ميلتري مارس» في قطع خط نهاية الشوط في المركز الأول، متفوقاً بفارق نصف الطول عن ممثل غودولفين الثاني، المهر «السهيل»، الذي تولى قيادته الفارس وليام بويك، وأشرف على تدريبه المدرب شارلي آبلبي، ليذهب المركز الثالث للمهر «روبي غيست» المملوك لـ«جون غوست للسباقات»، وتولى قيادته الفارس شان كيلي، وأشرف على تدريبه المدرب جورج مارغارسون.

وجاء انتصارات «غودولفين» في اليوم الثاني، لترفع انتصارات خيول الإمارات في «سباق دبي لأبطال المستقبل» إلى خمسة، بعد أن شهد اليوم الأول ثلاثية لخيول الدولة، عبر فوز «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث «غودولفين ستد ستيبل ستاف أواردس شالانج ستيكس»، الذي جرى لمسافة 1400 متر وخصص لخيول الفئة الثانية، وأتبع بفوز «سبرينغ أوف لاف»، المملوك لغودولفين، بلقب الشوط السادس «غودولفين أندر ستارتر فيلليز ستيكس»، المخصص للمهرات المبتدئة لمسافة 1400 متر، قبل أن تحقق المهرة «فاني لوغان»، لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السابع والختامي «دارلي برايد ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة.