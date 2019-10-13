الامارات | سلة وطائرة «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» تنطلقان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة وطائرة «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» تنطلقان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات بطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة في مجمع دبي ستارز بمنطقة المزهر، ضمن منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى يوم 26 الجاري.

وألقت عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيسة لجنة المرأة والرياضة رئيسة اللجنة المنظمة للدورة، لمياء خان، صباح أمس، كرة البداية في بطولة البولينغ، لتعلن عن انطلاق منافسات البطولة وتشعل شمعة النسخة السابعة من الدورة، وشارك في بطولة البولينغ، التي أقيمت بمركز دبي الدولي للبولينغ في منطقة الممزر، أكثر من 200 لاعبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ورحبت لمياء خان بالمشارِكات في النسخة السابعة من الدورة، خصوصاً المؤسسات التي تشارك للمرة الأولى في المنافسات، مثل «طيران الإمارات» والدائرة الاقتصادية في دبي، وأعربت عن سعادتها بالزيادة الكبيرة في أعداد المشاركات، التي تخطت نسبة 20% عن العام السابق، وقالت: «تشهد الدورة هذا العام تحدياً كبيراً بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، خصوصاً مع وصول عدد المشاركات إلى 1023 مشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار، يمثلن 50 مؤسسة، ويتنافسن على ألقاب الدورة الغالية على كل مستوياتها البدنية والمهارية، وهو ما يزيد المنافسات قوة وحماساً».

وأضافت لمياء خان: «لقد حققت الدورة، على مدار السنوات الماضية، نجاحات مستمرة حتى احتلت مكانة كبيرة بين أجندة الفعاليات الرياضية الضخمة التي تنظم في دبي، وأصبحت إحدى أبرز الفعاليات الرياضية، ومازالت تستقطب اهتمام شريحة كبيرة من النساء، لما تقدمه من برامج ومبادرات تتوجه نحو الموظفات، وبات الجميع يدرك أهمية هذه الدورة، والمكانة التي بلغتها على مستوى رياضة المرأة، ونلاحظ حرص المؤسسات على أن تكون جزءاً منها، سواء بالمشاركة أو بالدعم لتحقيق أهدافها الكبيرة».

واختتمت رئيسة اللجنة المنظمة: «نرحب بكل المشاركات، ونبدأ البطولات سوياً بمنتهى الثقة والاستعداد الكامل لخوض منافسات مليئة بالإثارة والتشويق، تعمها الروح الرياضية والتنافس الشريف في ما بين المشاركات، من مختلف الهيئات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي، ونتمنى لهن الاستمتاع باللعب، وقضاء أوقات ممتعة تسودها أجواء من المرح والود».

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وتبدأ منافسات بطولة الكرة الطائرة في الرابعة من مساء اليوم، حيث يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتقام المباراة الثانية بين فريق طيران الإمارات والنيابة العامة بدبي في السادسة مساء، ويلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق طيران الإمارات، بعد غد، كما يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق بلدية دبي.

وفي بطولة كرة السلة يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي، في الخامسة مساء، ويلتقي فريق النيابة العامة بدبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي يوم الخميس المقبل.

فريدون: الدورة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون

قالت مديرة الدورة، فوزية فريدون: «أنهت اللجنة المنظمة للدورة كل الاستعدادات لاستقبال المشارِكات في جميع الرياضات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من الاتحادات والشرطة والإسعاف ولجنة تأمين الفعاليات، حيث تزودنا بحكام معتمدين لإدارة العملية التحكيمية للدورة في كل الأنشطة الرياضية، كما توجد سيارات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في كل البطولات لمتابعة المشارِكات والحفاظ على سلامتهن».

وأكدت فريدون أن الدورة تشكل ركيزة أساسية في برنامج عمل لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، حيث تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتلاقي في ما بين الدوائر والهيئات الحكومية، وهي أيضاً فرصة لتعزيز القدرات الرياضية لدى فتياتنا، وزيادة اهتمام الدوائر والمؤسسات الحكومية برياضة المرأة، كما أنها تجمع الموظفات تحت سقف واحد، وهو أكبر مكسب للجميع، بما يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي.