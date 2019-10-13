الامارات | اتحاد كلباء يتعاقد مع المدرب الأوروغوياني دا سيلفا

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يتعاقد مع المدرب الأوروغوياني دا سيلفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع المدرب السابق لنادي النصر السعودي، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، لقيادة الفريق الأول في دوري الخليج العربي، لموسم واحد، بدلاً من المدرب الإيطالي فابيو فيفياني الذي أقيل أخيراً بسبب تواضع النتائج.

وقالت شركة كرة القدم عبر حسابها الرسمي إن «مراسم توقيع العقد تمت بحضور رئيس شركة كرة القدم محمد عبيد اليماحي، والمدير التنفيذي خالد النقبي، وعدد من مسؤولي النادي».

ورحب المدير التنفيذي لاتحاد كلباء بالمدرب دياز في قلعة النمور، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن «الجهاز الفني الجديد بقيادة دياز سيلقى كل أنواع الدعم الفني واللوجستي، وبما يسهم في عودة الفريق لتحقيق الانتصارات وتحقيق طموحات الجمهور». وأكد أن التعاقد مع المدرب دياز جاء بعد دراسة مستفيضة لسيرته التدريبية ولحاجة الفريق إليه، داعياً الجمهور لمواصلة دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة.