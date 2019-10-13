الامارات | الحتاوي مراقباً لمباراة طاجيكستان واليابان في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن الحتاوي مراقباً لمباراة طاجيكستان واليابان في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم المراقب الدولي د محمد الحتاوي، بمراقبة المباراة التي ستجمع بين منتخبي طاجيكستان واليابان، ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتُقام في العاصمة الطاجيكية دوشامبيه الثلاثاء المقبل. وتضم المجموعة السادسة إضافة إلى اليابان وطاجيكتسان، منتخبي قرغيزستان ومنغوليا وميانمار. يذكر أن اليابان تتصدر المجموعة برصيد ست نقاط، في المقابل تحل طاجيكستان وصيفة بالرصيد نفسه (6 نقاط). ويذكر أنه تم اختيار محمد الحتاوي أخيراً مراقباً للمباراة التي جمعت بين منتخبي الكويت ونيبال ضمن التصفيات نفسها، وكانت قد انتهت بفوز الأول بسبعة أهداف مقابل لا شيء. وللحتاوي أيضاً مشاركات عديدة في فترات سابقة بمباريات مختلفة. المباراة تُقام في العاصمة الطاجيكية دوشامبيه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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