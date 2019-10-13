الامارات | «زيزو» يحلم بالانتقال من بني ياس إلى «الليغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» يحلم بالانتقال من بني ياس إلى «الليغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض اللاعب الشاب زياد حامد سعد، نفسه ضمن أبرز نجوم فريق بني ياس تحت 13 سنة، بعدما شارك أساسياً مع «السماوي» في جميع مباريات الدوري، إذ أكد اللاعب الذي يلقبه زملاؤه بـ«زيزو»، أنه يحلم بالانتقال للعب في الدوري الإسباني.

وقال زياد سعد لـ«الإمارات اليوم» إنه حصل على إشادة كبيرة من المدربين في قطاع الناشئين في نادي بني ياس، لافتاً إلى أنه يلعب أحياناً مع الفئات الأكبر سناً منه، موضحاً أنه يلعب في مراكز عدة، هي قلب الدفاع، والوسط المدافع، والارتكاز، وصانع الألعاب، ما جعل المدربين يطلقون عليه اللاعب «الجوكر».

وأشار «زيزو» إلى أنه يأمل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني، مؤكداً أن اللعب في الإمارات سيكون بوابته للعب في الدوريات الأوروبية.