الامارات | نهيان بن مبارك يستقبل نجوم دوري أبوظبي للكريكت

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يستقبل نجوم دوري أبوظبي للكريكت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بقصره مساء أول من أمس، نجوم وقادة الفرق الثمانية المشاركة في دوري «أبوظبي T20» للكريكت، الذي ينطلق غداً في استاد زايد للكريكت بأبوظبي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي أبوظبي للكريكت.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تصريحات صحافية سروره بلقاء نجوم الفرق المشاركة في دوري «أبوظبي T20»، الذي يمثل مبادرة رياضية عالمية قيمة يلتقي فيها الجميع على أرض الإمارات في «عام التسامح»، لترسخ من جديد صور ومشاهد التعايش والسلام والوئام، وتلاقي جميع شعوب العالم عبر الفعاليات الرياضية التي تقام في أبوظبي.

وقال إن نجاح الإمارات في استقطاب أبرز الأندية العالمية في رياضة الكريكت، دليل على المكانة الرائدة التي باتت تتمتع بها العاصمة أبوظبي على مستوى العالم، في استضافة وتنظيم بطولات وفعاليات رياضية بأعلى المستويات، مبيناً أن اهتمام نجوم رياضة الكريكت وأساطيرها بالحضور والمنافسة على أرض الإمارات، يعتبر بحد ذاته تأكيداً على مستوى الحدث ومكانته المرموقة، وجماهيريته الكبيرة، ويدعم النجاحات الكبيرة التي سجلتها البطولات السابقة، بما يخدم خطط التطور والتنمية للعبة، ويعزز حضورها في المشهد الرياضي المحلي والقاري والدولي.

وتمنى لقادة الفرق المشاركة التوفيق والنجاح في مشاركتهم المرتقبة في دوري «أبوظبي» للكريكت، مرحباً بجميع الفرق المشاركة في منافسات الحدث الذي يقام بالتزامن مع «عام التسامح». وحضر اللقاء الدكتور الطيب الكمالي، وأمين عام مجلس أبوظبي عارف العواني، بجانب العديد من الشخصيات الأخرى.