الامارات | مدرب بني ياس: فوزنا على الوحدة أصابنا بالغرور

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: فوزنا على الوحدة أصابنا بالغرور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، بأن الفوز الذي حققه «السماوي» في دوري الخليج العربي على حساب الوحدة بنتيجة 4-3، تسبب في شعور اللاعبين بالغرور، مشيراً إلى أن ذلك أثر في مستواهم بمباراة عجمان بكأس الخليج العربي التي انتهت بالتعادل 3-3، بعد أن كانوا متقدمين 3-1، قائلاً إن من يتعلم جيداً من أخطائه يمكنه الفوز على أي فريق بما في ذلك «برشلونة».

وأضاف شايفر، في المؤتمر الصحافي: «حينما فزنا على الوحدة امتدح الجميع فريقي، وأصابنا ذلك بالغرور، لأننا تصورنا أنه يمكننا الفوز على أي فريق، هذا أمر خاطئ، فلاعبونا لايزالون شباباً وهم يتعلمون ويجب في الفترة الحالية أن يخطئوا حتى يتعلموا».

وطالب المدرب اللاعبين بضرورة التعلم من درس التعادل أمام عجمان، وقال: «على اللاعبين الاستفادة من الأخطاء العديدة التي ارتكبوها، سواء في عدم الحفاظ على الكرة أو التمريرات الخاطئة المتكررة، وفقدان التركيز، لأن هذا ما ساعد عجمان على العودة في المباراة». وأضاف شايفر: «نريد لعب كرة قدم جيدة، وعندما لا تظهر بأسلوبك المعتاد قد تتعرض للخسارة، في المباراة ظل اللاعبون يعتمدون على الإرسال الطويل وهي طريقة لا أفضلها، وكان يجب ألا نستعين بها، لأنه كان الأولى الاحتفاظ بالكرة في ما بينهم بالتمريرات القصيرة، وسأتحدث مع اللاعبين عن أخطائهم ونقاطهم الإيجابية».

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واستغرب المدرب فقدان لاعبيه التواصل بينهم، مستشهداً بهدف دخل مرماهم نتيجة فقدان هذا الأمر بين اللاعبين.

الرمادي: التعادل مستحق.. وتبديلاتي أثرت إيجاباً

أبدى مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، سعادته بنتيجة التعادل في المباراة، بعد أن كان البرتقالي متأخراً بهدفين في النتيجة، وقال في المؤتمر الصحافي: «أعتقد أن النتيجة كانت مستحقة، كما أن التبديلات التي أجريتها في الشوط الثاني كان لها تأثير إيجابي وأدت لعودتنا للمباراة، وأود أن أثني على الحماس الذي ظهر به فريقي ما مكننا من الخروج بنقطة».