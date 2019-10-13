الامارات | الشارقة بـ «البدلاء» يكتسح الوصل برباعية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بـ «البدلاء» يكتسح الوصل برباعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد رباعي الشارقة، طارق الخديم وحمد جاسم وعمر جمعة ورافائيل دوسانتوس، فريقهم لفوز كبير على الوصل بأربعة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس، على استاد نادي الشارقة، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ورفع الشارقة رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي رصيد الوصل عند ثلاث نقاط، ورغم أن الشارقة خاض المباراة بلاعبي الصف الثاني في غياب اللاعبين الأساسيين، إلا أنه تمكن من التفوق في المباراة وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل من المسابقة، فيما مثلت الخسارة ضربة جديدة للوصل الذي ظل يواصل مسلسل النتائج السلبية.

وشكّلت المباراة فرصة جيدة لمدربي الفريقين لمنح الفرصة لعدد كبير من لاعبي الصف الثاني للمشاركة في المباراة.

شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً متواضعاً في المدرجات، بلغ 250 مشجعاً فقط، وبدت مدرجات الوصل شبه خالية من المشجعين.

وحصل لاعب الوصل، خميس إسماعيل، على بطاقة حمراء.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله طارق الخديم «19»، وأضاف حمد جاسم وعمر جمعة الهدفين الثاني والثالث للشارقة «62» و63»، وسجل البديل رافائيل دوسانتوس الهدف الرابع «95».

بادر الشارقة بالهجوم وقاد العديد من المحاولات الهجومية على جبهة الوصل، وأسفرت عن تسجيله الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب طارق الخديم، من هجمة منظمة على المرمى الوصلاوي.

Advertisements

حاول الوصل العودة إلى أجواء المباراة وتعديل النتيجة، بعد الهدف المبكر الذي استقبلته شباكه، لكن محاولاته باءت بالفشل بعدما تصدى لها دفاع الشارقة.

وكان الوصل قد أهدر فرصة هدف محقق عندما واجه لاعبه، فارس خليل، حارس مرمى الشارقة، مايد محسن، الذي نجح في صد الكرة عن مرماه.

ومنح مدرب الشارقة الفرصة للاعبيه البدلاء لخوض المباراة، إذ دفع، باستثناء اللاعب عمر جمعة، بتشكيلة ضمت 10 من لاعبي الصف الثاني، فيما غاب عن صفوف الفريق لاعبوه الأجانب الأربعة: إيغور كورنادو الذي قرر الجهاز الفني منحه راحة، وشوكوروف لمشاركته مع منتخب بلده، والثنائي ريان مينديز وريكاردو غوميز لمشاركتهما أيضاً مع منتخب بلدهما الرأس الأخضر، فضلاً عن الحارس عادل الحوسني والحسن صالح وشاهين عبدالرحمن لوجودهم مع المنتخب الوطني، وسيف راشد بداعي الإصابة، وفي المقابل أشرك مدرب الوصل مجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء في التشكيلة الأساسية، بالشوط الأول، قبل إجراء تغييرات في الشوط الثاني.

دفع مدرب الوصل مع بداية الشوط الثاني بالمحترفين البرازيليين، ويلتون سواريز وفابيو ليما، بهدف تعزيز الجانب الهجومي للإمبراطور الوصلاوي، بعد تأخر الفريق في الشوط الأول.

ورغم دخول الثنائي، ليما وسواريز، في الشوط الثاني، إلا أنهما لم يصنعا الفارق في صفوف الوصل.

نجح اللاعب حمد جاسم في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة رأسية محكمة، مستفيداً من تمريرة زميله محمد عبدالباسط، وفاجأ الشارقة ضيفه بتسجيل الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة من الهدف الثاني، إثر تسديدة قوية للاعب عمر جمعة، مستغلاً تمريرة عرضية من اللاعب البديل ماركوس فينسيوس، وأضاف رافائيل دوسانتوس الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة برباعية نظيفة.