الامارات | «أكاديمية الشرطة» تكتسح ميداليات «موظفي حكومة الشارقة للجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية الشرطة» تكتسح ميداليات «موظفي حكومة الشارقة للجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، الفائزين في بطولة موظفي حكومة الشارقة للجوجيتسو، التي أقيمت، أمس، في نادي الثقة للمعاقين، بتنظيم اتحاد الجوجيتسو ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبدعم ورعاية نادي موظفي حكومة الشارقة.

ووصف الشيخ صقر بن محمد القاسمي، فكرة إقامة البطولة بالمميزة، وتستحق الثناء والدعم لما تسهم فيه من دافع فني ومجتمعي مميز، يؤكد الترابط بين الأندية الرياضية والجهات الحكومية.

وفاز أحمد كرم، من دائرة التخطيط والمساحة، بالميدالية الذهبية لوزن 56 كيلوغراماً، ونال سلطان علي العويس، من أكاديمية العلوم الشرطية، الميدالية الفضية، ونال الميدالية البرونزية خليفة المزروعي، من أكاديمية العلوم الشرطية أيضا، وفي وزن 62 كيلوغراماً فاز عبدالله عبدالرحمن، من الحرس الأميري، بالميدالية الذهبية، تلاه محمد علي العجمي من مطار الشارقة، ثم تركي محمد عبيد، من أكاديمية الشرطة، وفاز وائل هلال عبيد، من بلدية خورفكان، بالميدالية الذهبية لوزن 69 كيلوغراماً، ونال الميدالية الفضية عبدالكريم أحمد من أكاديمية العلوم الشرطية، ونال الميدالية البرونزية محمد كرم من الإدارة العامة للحرس الأميري، وفي وزن 77 كيلوغراماً فاز عبدالله علي محمد من الحرس الأميري بالميدالية الذهبية، ونال لاعبا أكاديمية الشرطة في الشارقة محمد سلطان دلموك الميدالية الفضية، وسيف راشد الطنيجي الميدالية البرونزية، وفي وزن 85 كيلوغراماً فاز خليفة الكتبي من الحرس الأميري بالذهبية، وحميد إبراهيم الشامسي من الأكاديمية بالفضية، وجاسم بشير، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالبرونزية، وفي وزن 94 كيلوغراماً فاز لاعب القيادة العامة لشرطة الشارقة، محمد أحمد نايف، بالميدالية الذهبية، ونال لاعبا أكاديمية الشرطة، محمد زكريا البرماوي، الميدالية الفضية، وأحمد مهير الكتبي الميدالية البرونزية، وفي وزن 110 كيلوغرامات، وفاز لاعب أكاديمية الشرطة، أسامة إبراهيم، بالميدالية الذهبية، فيما فاز زميله عبدالله طارق بالميدالية الفضية، وخالد الحوسني من القيادة العامة لشرطة الشارقة بالبرونزية.