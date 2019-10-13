الامارات | الظفرة يصدم شباب الأهلي بأول خسارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يصدم شباب الأهلي بأول خسارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى شباب الأهلي خسارته الأولى في الموسم الحالي، بعدما خسر أمام الظفرة بهدفين دون ردّ، أمس، على استاد راشد في دبي، ليصعد الظفرة إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متساوياً بالرصيد نفسه مع «فرسان دبي» والعين.

وواصل الظفرة تفوقه التاريخي على شباب الأهلي في بطولة كأس الخليج العربي، إذ حقق الفريق فوزه الثالث على «فرسان دبي»، مقابل فوز واحد لمصلحة شباب الأهلي والتعادل في مباراتين.

ويستحق خالد السناني لقب أفضل لاعب في المباراة، بعدما تألق في التصدي لهجمات شباب الأهلي، وحافظ على مرماه من أكثر من فرصة محققة، بينما تألق حارس مرمى «فرسان دبي»، حسن حمزة في التصدي لركلة جزاء من البرازيلي جواو بيدرو.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الدقائق الـ10 الأولى، ولكن دون خطورة على مرمى الظفرة، بينما الخطورة كانت من جانب الفريق الضيف، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وكاد من أول هجمة أن يحرز الهدف الأول، عندما مرر البرازيلي دييغو غارديل الكرة إلى مواطنه جواو بيدرو الذي انفرد بالمرمى، ولكنه سدد الكرة بغرابة بعيدة عن المرمى (11).

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وأهدر البرازيلي جواو بيدرو فرصة أخرى محققة لإحراز الهدف الأول، عندما سدد بنفسه ركلة حرة مباشرة، لمست يد المولدوفي لوفانور هنريكي، واحتسبها الحكم أحمد حسن ركلة جزاء، وسددها بيدرو قوية، ولكن الحارس حسن حمزة تألق في التصدي للكرة على مرتين (16).

ورغم ضياع ركلة الجزاء، إلا أن الظفرة بات الأكثر سيطرة على وسط الملعب، والأكثر خطورة على المرمى، إذ سدد دييغو غارديل كرة جميلة من ركلة حرة مباشرة، ارتدت من العارضة (30)، بينما تصدى القائم لكرة حولها جواو بيدرو برأسه وارتدت إلى محمد سيف الذي سددها مباشرة في المرمى محرزاً الهدف الأول للظفرة (32)، بينما نشط شباب الأهلي بعد الهدف، وتألق الحارس خالد السناني في التصدي لأخطر فرصة لـ«فرسان دبي»، عندما لعب يوسف جابر كرة عرضية، وحولها لوفانور برأسه، ولكن السناني أنقذ الكرة ببراعة (38).

في المقابل، شهد الشوط الثاني تحسناً في أداء شباب الأهلي، بعد نزول الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا بدلاً من مروان فهد، إذ هدد لوفانور مرمى الظفرة مرتين، الأولى عندما انفرد بالمرمى وسدد كرة أنقذها خالد السناني، والثانية سددها اللاعب المولدوفي بعيدة عن المرمى.

ورغم سيطرة شباب الأهلي على مجريات اللعب، إلا أن الفريق لم يهدد مرمى الظفرة، سوى عن طريق الكرات الثابتة، وكان أبرزها كرة لعبها السويسري ديفيد مارياني، وحولها البرازيلي ليوناردو دي سوزا برأسه ولكن السناني تألق مجدداً وأبعد الكرة قبل أن يشتتها دفاع الظفرة، قبل أن يحرز جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 88 من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة بفوز الظفرة.