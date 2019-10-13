الامارات | «فيكتوري تيم» يتصدّر «الصين الكبرى للدراجات المائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري تيم» يتصدّر «الصين الكبرى للدراجات المائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر نجم فريق فيكتوري تيم، المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتيرر، منافسات فئة واقف محترفين «جي بي 1»، ضمن جائزة الصين الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثالثة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019 - التي انطلقت، الخميس الماضي، في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، وتختتم اليوم بمشاركة متسابقين يمثلون أكثر من 30 دولة من قارات العالم.

وخطف رايتيرر، قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم رقم 90، الأضواء متصدراً سباق الزمن، ثم سباقي المرحلتين الأولى والثانية، ليحصل في كل واحدة على المركز الأول وعلى 50 نقطة وضعته في صدارة الترتيب العام، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه النرويجي دانيال أندرسون، في انتظار حسم اللقب والتتويج في المرحلة الثالثة والحاسمة التي تقام اليوم. وكان قائد دراجة مؤسسة فيكتوري تيم قد نجح في الفوز بسباق الزمن في اليوم الأول، قبل أن يفوز في سباقي المرحلتين الأولى والثانية، ويقترب من حسم صدارة الجولة العالمية الثالثة في منافسات فئة واقف محترفين «جي بي 1» من خلال المرحلة الثالثة والحاسمة اليوم، وسط مشاركة أكثر من 18 متسابقاً من مختلف بلدان العالم.

ويتطلع البطل العالمي، المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر، نجم فريق مؤسسة فيكتوري تيم حامل اللقب الموسم الماضي، إلى إحراز اللقب للعام الثاني على التوالي، وإهداء مؤسسة الفيكتوري تيم اللقب العالمي الثالث، على متن الدراجة الزرقاء التي صنعت بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم، بعد الفوز بلقب البطولة العالمية، العام الماضي، وإحراز التاج الأوروبي هذا الموسم، ويتطلع إلى لقب جديد قبل الختام المرتقب في الشارقة، ديسمبر المقبل.

ويقف البطل العالمي، كيفين رايتيرر، نجم فريق مؤسسة فيكتوري تيم، على صدارة الترتيب العام قبل بداية الجولة الصينية، برصيد 147 نقطة، بعد الجولتين الأولى في البرتغال والثانية في إيطاليا، ويملك بنهاية المرحلتين الأولى والثانية في الصين 50 نقطة جديدة، تعزز من حظوظه لحسم اللقب العالمي مبكراً.