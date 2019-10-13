شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين أجاي وصلاح محسن أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من جلساته مع معاونيه، لوضع خطة الاستعداد لمباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويفكر الجهاز الفنى فى كيفية مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة التى يعتليها برصيد 9 نقاط، والفوز بالقمة سيزيد فارق النقاط، ويؤمن موقف الأهلى لقمة الدورى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن فايلر يفاضل بين جونيور أجاى وصلاح محسن، لقيادة هجوم الأهلى فى المباراة، وإن كان الأقرب أجاى، نظراً لخبرات اللاعب فى مواجهات الزمالك، ورفض اقتراح الدفع بصلاح محسن من البداية من أجل مباغته الزمالك.

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من جهة أخرى، يستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الزمالك، وكان الجهاز الفنى قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، على أن يبدأ الفريق اليوم تدريباته، وطلب فايلر من مساعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، وضع برنامج استشفائى للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم فى التدريبات الجماعية، يوم الثلاثاء المقبل. ويتواجد 6 لاعبين من الأهلى فى معسكر المنتخب الوطنى الأول، الذى يستعد لخوض ودية بتسوانا، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين فى المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا، اليوم، بالإسماعيلية، وهم رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة، والتى تشهد استئناف منافسات مسابقة الدورى بمواجهة الزمالك فى قمة مباريات الأسبوع الرابع.

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون فى تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن لاعبى المنتخبين الأول والأوليمبى سيتواجدون فى تدريبات الفريق، الثلاثاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدورى العام. وأوضح عبد الحفيظ أن على معلول سينتظم فى التدريبات الجماعية، غداً الاثنين.

وأضاف أنه اطمأن على اللاعب التونسى الدولى، والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج. ويتواجد معلول بمعسكر منتخب بلاده، الذى بعدما خاض مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكاميرونى، مساء أمس السبت، فى مدينة رادس التونسية. وكشف عبد الحفيظ أن عمرو السولية سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدورى العام. وأضاف عبد الحفيظ أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة فى الدورى. يذكر أن السولية تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى بالكاحل فى مباراة أسوان الأخيرة التى حسمها الأهلى بخماسية مقابل هدف وحيد. ويتصدر الأهلى جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدورى أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان.