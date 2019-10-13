شكرا لقرائتكم هل طلب فايلر ضم حارس مرمى جديد فى انتقالات يناير ؟ الأهلى يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المصدر أن فايلر يرى أن محمد الشناوي يقدم بشكل جيد للغاية في المباريات كما ان شريف إكرامي وعلى لطفي يجتهدان في التدريبات وجاهزان للمشاركة في أي وقت.
وتابع المصدر: هل يمكن أن يطلب فايلر ضم حارس مرمى جديد قبل أن يُشاهد جميع حُراس الفريق في مباريات رسمية؟
وشدد المصدر ذاته على أن المدرب السويسري مقتنع تماماً بقدرات الحُراس الثلاثة وليس منطقياً أن يُفكّر في ضم حارس جديد إلا قبل مشاهدة جميع الحراس في مباريات رسمية وخلال إختبارات مُتعدة.
وقال المصدر أن فايلر تحدث بشكل جيد عن الشناوي بعد مشاركته أساسياً في جميع المباريات التى قاد المدرب السويسري الفريق فيها ، كما أبدى المدرب السويسري قناعته وإعجابه التام بقدرات شريف إكرامي وشخصيته ودوره كأحد "كباتن" الفريق ، بالإضافة لأعجابه بقدرات على لطفي.
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