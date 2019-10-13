شكرا لقرائتكم طارق حامد يزيل إسم الزمالك من ملفه التعريفى عبر "إنستجرام"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزال طارق حامد لاعب الزمالك توصيفه على "إنستجرام" أنه لاعبًا في الفريق الأبيض عقب تعليقه الأخير الذي أثار جدل الجماهير صباح اليوم السبت مثلما فعل نجم ليفربول محمد صلاح من قبل في أزمته مع إتحاد الكرة وأزال توصيف لاعب منتخب مصر.

وكان حامد قد نشر ستوري على حسابه الشخصي على إنستجرام كتب فيها:"انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن اصمت مرة أخرى ."

ويتواجد طارق حامد الآن في معسكر منتخب مصر استعدادًا لـ وديات الفراعنة التي سيخوض أولها أمام بتسوانا الاثنين المقبل.